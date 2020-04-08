Стокгольм, , 11:32 — REGNUM На замерзшем скандинавском озере компания Citroen тестирует рестайлинговый кроссовер C4. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Ожидается, что премьера новинки состоится в конце текущего года. Отмечается, что в отличие от своей предыдущей версии обновлённое авто будет выглядеть менее пафосно.

В качестве платформы новинки будет CMP от концерна PSA Group. Именно на такой основе построена модель Peugeot 2008.

Платформа поддерживает бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические агрегаты. Что касается обновлённого Citroën C4, то оно будет оснащено турбированным 1,2-литровым мотором PureTech.

Ранее марка Citroen увеличила стоимость собственных моделей в России на 3,9 — 7,3% относительно прежней цены.

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