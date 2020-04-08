Токио, , 08:53 — REGNUM Специалисты японской марки Mazda оснастят MX-30 электродвигателем и небольшим роторным мотором. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Роторный мотор был установлен для увеличения запаса хода автомобиля. Производительность основного электродвигателя составляет 143 л. с. Он питается от аккумулятора на 35,5 кВт-ч. На одном заряде машина может проехать 209 км.

Ранее автокомпания создала прототип электрической модели Mazda2 с дополнительным однороторным мотором для увеличения общего запаса хода. Эта система также может быть применена и в серийной версии кроссовера Mazda MX-30.

Начало продаж этого автомобиля планируется уже в 2020 году.

Напомним, в начале апреля официальный представитель компании Mazda в России ООО «Мазда Мотор Рус» объявил об отзыве 9040 авто из-за возможных проблем с дневными ходовыми огнями (ДХО).

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