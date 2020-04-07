Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Молодой пользователь Twitter 0xN0ri опубликовал в соцсети результаты своего эксперимента, в ходе которого ему удалось запустить Windows 10 на ПК со 192 Мб оперативной памяти (ОЗУ). На это 7 апреля обратил внимание портал Tom's Hardware.

16-летний подросток сообщил журналистам издания, что сначала он смог запустить 32-разрядную сборку Windows 10 (версия 1909) на ПК с 512 ОЗУ, что вдвое меньше объема, который требуется ОС для запуска согласно официальным заявлениям Microsoft.

Он отметил, что ОС была запущена на виртуальной машине Oracle VM Virtualbox, которая в свою очередь работала на ПК Dell Inspiron 3670 под управлением Arch Linux. Молодой человек решил постепенно уменьшать объем ОЗУ и в результате ему удалось добиться стабильной (хотя и очень медленной) работы Windows 10 на 192 Мб «оперативки».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft может повысить производительость Windows 10 в предстоящем обновлении 20H1. Ожидается, что разработчик реализует в нём новые алгоритмы, которые позволят сократить нагрузку на систему при индексации файлов.

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