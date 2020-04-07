Берлин, , 14:48 — REGNUM Немецкая компания по автомобильному тюнингу Hofele-Design придала кабриолету Mercedes-AMG E 53 стиль люксового Maybach. Об этом сообщается на сайте 9tro.

Кузов авто окрашен в цвет под названием Royal Peacock Blue. Радиаторная решётка и бампер имеют хромированные вставки.

Тюнеры оснастили авто 21-дюймовыми многоспицевыми колёсными дисками, обутыми в низкопрофильную резину. Что же касается салона, то он оформлен с использованием кожи nappa синего и бежевого цветов. Отдельно стоит отметить, что часть оформления салона сшита вручную, а коврики сделаны из овечьей шерсти.

Кроме того, автомобиль имеет подъемную крышу, обшитую кожей. Стоимость автомобиля равна 168 929 евро (порядка 14 млн рублей).

Ранее владелец Mercedes-Benz 190 Йоган Мутер из Нидерландов оснастил свой автомобиль мотором V12 6.0 от топового Mercedes-Benz 600 SEL.

Читайте также: Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen изменили логотипы из-за коронавируса