Москва, , 14:20 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было реализовано 19 808 новых машин KIA, что на 1,3% выше результата годичной давности. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По итогу первого квартала текущего года российские автолюбители приобрели 51 870 машин южнокорейской компании. Это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, KIA является лидером по продажам среди иностранных автокомпаний в РФ. Отмечается, что рыночная доля компании в России составила 13,4%.

Первенство среди моделей марки на российском авторынке остается за моделью Rio. В марте 2020 года было продано 8274 единицы этой модели, что на 17,4% меньше, чем в марте 2019 года.

Второе и третье места соответственно занимают модели Sportage (2538 ед.; +4%) и KIA Optima (1766 ед.; — 20%).

Ранее российские дилеры компании KIA прекратили продажи дизельной вариации кроссовера Sportage. Теперь в РФ продаются лишь две бензиновые модификации Sportage.

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