Берлин, , 12:18 — REGNUM Немецкие тюнинг-компании Prior Design и JP Performance создадут по рисункам экс-художника EA Хайзала Салима Volkswagen Golf GTI с демоническим обвесом. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

«Prior Design и JP Performance задумали воплотить эскизы (Volkswagen Golf GTI — ред.) в жизнь сразу после того, как я опубликовал их. Я думаю, что эти рисунки являются самым подходящими для этого», — сообщил Салим.

«Адский» Golf GTI будет иметь специальный обвес в зловещей стилистике. Авто снабдят большим передним сплиттером, широкими юбками по бокам и габаритными задними крыльями с воздухозаборником для охлаждения мотора.

Корму украсят спойлер, вероятно регулируемый, новый диффузор и 2-ствольная система выхлопа.

Пока дата премьеры будущей новинки не сообщается, но по предположениям, это может произойти до конца текущего года.

Ранее компания Live to Offend уже занималась реализацией обвесов, которые были изготовлены по эскизам художника.

Читайте также: Тюнеры создали 1033-сильную версию Toyota Supra