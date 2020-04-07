Сеул, , 11:54 — REGNUM Компания Hyundai выпустила на южнокорейский рынок абсолютно новый Avante, стремясь повысить продажи в условиях пандемии коронавируса. Об этом 7 апреля говорится в пресс-релизе компании.

В марте Hyundai представила Avante седьмого поколения в США. Новый Avante выпускается в двух версиях: одна с 1,6-литровым бензиновым двигателем, а другая с 1,6-литровым мотором с впрыском сжиженного нефтяного газа (LPi).

Кроме того, южнокорейская компания планирует в первой половине 2020 года представить гибридную модель с бензиновым двигателем 1.6 и высокоэффективную модель 1.6 N.

Стоимость бензиновой модели составит от 15 до 24 млн. вон (12−20 тыс. долларов), а модель LPi будет стоить 18 — 22 млн. вон. (15−18 тыс. долларов).

Напомним, в конце марта 2020 года стало известно, что Hyundai оборудует «заряженную» версию Elantra N новым рулём с клавишей запуска спортивного режима.

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