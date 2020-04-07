Берлин, , 11:35 — REGNUM Мощность нового поколения Porsche Macan с электромотором будет составлять 700 л. с. Об этом сообщается на сайте Motor1.

По имеющейся информации, немецкий автопроизводитель Porsche уже приступил к тестам электрокроссовера Macan.

В линейке агрегатов будут как полностью электрические моторы, так и бензиновые. Электрическая версия автомобиля будет собрана на платформе Premium Platform Electric (PPE) от немецкого концерна Volkswagen. Крутящий момент электромотора составит 1017 Нм. Он будет направлен на обе оси машины — по одному электродвигателю на каждую ось.

Премьера новинки состоится в 2021 году, а его производство начнётся в 2022 году.

Ранее компания Porsche приступила к тестированию модели Panamera Sport Turismo. Авто получило некоторые косметические изменения интерьера и экстерьера. Премьера посвежевшего авто планируется до конца 2020 года.

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