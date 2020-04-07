Москва, , 11:18 — REGNUM Новые смартфоны, поступившие в продажу в России в марте, протестировали эксперты Роскачества на предмет обеспечения безопасности персональных данных их владельцев. Рейтинг опубликован на сайте организации 7 апреля.

По результатам исследования, ни один из протестированных смартфонов не обеспечивает полной защиты от киберугроз. «Ни одну из них нельзя назвать защищенной на 100%», — сообщается в отчете о результатах проверки 18 новых моделей смартфонов.

Обновленный рейтинг, в который входят и ранее выпущенные телефоны, включает в себя 164 модели смартфонов от 21 производителя. Возглавил рейтинг смартфон Samsung Galaxy S10+, сместив с первой позиции гаджет от Apple iPhone 11 Pro Max.

В первой десятке лидеров рейтинга подавляющее большинство устройств представляют собой гаджеты фирмы Samsung. Помимо iPhone 11 Pro Max и Asus Zenfone 6, занявшего десятое место, восемь строчек рейтинга оккупировали устройства корейского производителя.

В исследовании не участвовали смартфоны, специально разработанные с учетом требований обеспечения максимальной безопасности персональных данных. Эксперты изучили возможности устройств массового сегмента рынка.