Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Papadakis Racing представило рестайлинговое японское купе Toyota Supra A90 для дрифта производительностью 1033 л. с. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Гиперкар создан для участия в соревнованиях по дрифту Formula D 2020 года. Стоит отметить, что гоночная команда компании Papadakis Racing, возглавляемая Стефом Пападакисом, имела большой успех в прошлых сезонах на этих соревнованиях. Тогда в качестве гоночных болидов Papadakis Racing использовала Toyota Corolla различных версий. Однако в этом году команда решила выступить на соревнованиях именно на Supra A90.

Сообщается, что пилотом 1033-сильного авто станет Фредрик Аасбо. Ранее он уже доказал свое мастерство в подобных гонках.

Ранее автолюбитель из Барнаула создал из своей Toyota MR2 второго поколения реплику суперкара McLaren F1. После рестайлинга купе обзавелось новым кузовом из композитных материалов.

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