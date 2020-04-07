Сеул, , 10:47 — REGNUM К заключительной части тестирования нового пикапа Santa Cruz приступили специалисты компании Hyundai. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Испытания проходят на южнокорейских автодорогах общего пользования.

Первый серийный экземпляр Santa Cruz должен сойти с конвейера в 2021 году. Он будет построен на той же платформе, что и кроссовер Tucson нового поколения. Авто снабжено несущим кузовом и кабиной с двумя рядами кресел. Дизайн передней части кузова выполнен в фирменном стиле бренда.

Ожидается, что двигатель авто будет иметь поперечное расположение. Силовой агрегат будет сочетаться с «главным» передним приводом с муфтой переключения задней оси.

Предполагается, что производительность движка будет равна 250 л. с.

По имеющейся информации, новый пикап начнут собирать в 2020 году на американском заводе в штате Алабама. На запуск производства модели будет затрачено более 400 млн долларов.

Ранее компания Hyundai в Индии начала продажи премиальной модели Solaris (в Индии модель называется Verna).

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