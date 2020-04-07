Токио, , 07:02 — REGNUM Японские специалисты задействуют мощности суперкомпьютера Fugaku для исследований, связанных с коронавирусом, сообщили 7 апреля в Центре компьютерных исследований при японском государственном Институте естественных наук «Рикэн».

"Мы приняли решение предоставить мощности нашего суперкомпьютера Fugaku для исследований, связанных с противодействием новому коронавирусу», — говорится в сообщении.

Fugaku планировали вывести на полную производительность в 2021 году, однако, пояснили специалисты, необходимые работы можно выполнять уже сейчас. Суперкомпьютер с проектной мощностью 400 петафлопс поступит в распоряжение министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

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