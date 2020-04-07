Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Данные о перемещениях своих клиентов для борьбы с пандемией нового коронавируса будет собирать американская компания Facebook, 6 апреля сообщается на ее сайте.

Информация о местонахождении американских граждан будет передаваться федеральному правительству США, а также местным властям. Данные будут иметь анонимный характер.

Отмечается, что это поможет властям определять насколько серьезно жители США следуют рекомендациям о соблюдении социальной дистанции и самоизоляции.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля CNBC сообщила, что служба безопасности Facebook использует технические инструменты компании для отслеживания местоположения потенциально опасных людей.

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