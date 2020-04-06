Москва, , 16:47 — REGNUM Создана модификация бронеавтомобиля «Тигр», защищающая экипаж в зонах химического, эпидемиологического и биологического заражения, сообщает 6 апреля пресс-служба ООО «Военно-промышленная компания».

Эта модификация специального бронированного автомобиля СБМ ВПК-233 136 «Тигр» оснащена фильтро-вентиляционной установкой.

«Это обеспечивает возможность работы экипажу в зонах с высокой концентрацией в воздухе ядовитых химических веществ или в зонах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой. Такая модификация СБМ «Тигр» делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщает пресс-служба компании-разработчика.

Напомним, на сегодняшний день российские военнослужащие войск РХБЗ проводят операции по противодействию эпидемии коронавируса на территории Италии и Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, в обоих случаях российские военные широко применяют спецтехнику для дезинфекции больших площадей.

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