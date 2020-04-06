Москва, , 15:16 — REGNUM Вторая испытательная стрельба новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон» намечена на апрель-май 2020 года. Для подготовки к этому очередному этапу испытаний фрегат «Адмирал Горшков» направился на Беломорскую военно-морскую базу, где должна быть проведена погрузка очередной ракеты. Данный фрегат находится в составе Северного флота РФ. Об этом пишет «Российская газета».

Первая стрельба «Цирконом» имела место в январе 2020 года. В качестве стартовой площадки использовался именно фрегат «Адмирал Горшков». Информация об этом пуске вызвала панические настроения на Западе. Дело в том, что ракета «Циркон» обладает уникальными характеристиками: речь идёт об огромной скорости полёта в 9 Махов и большой дальности в 1000 километров.

Иностранные эксперты считают, что данная российская ракета одним попаданием может вывести из строя любой крупный корабль ВМС США, в том числе и авианосец. Пентагон в настоящее время рассматривает план по сокращению количества своих авианосцев на 60%.

Ранее автор ИА REGNUM подробно анализировал, как постановка на вооружение гиперзвуковой ракеты «Циркон» разрушит господство Запада на море.