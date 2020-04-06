Мурманск, , 13:20 — REGNUM Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил государственные испытания в Белом и Баренцевом морях и совершает переход в Балтийское. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

В ходе испытаний была проверена работа ракетного вооружения фрегата, а также проведены стрельбы крылатых ракет по береговым и морским мишеням.

Кроме того, экипаж фрегат провел торпедные стрельбы по подводной цели, отработал взаимодействие с авиацией и судами обеспечения (пополнение топлива на ходу и буксировку) и ряд других элементов программы испытаний.

По информации флота, после завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России.

Справка:

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» предназначен для поражения надводных, подводных, воздушных и наземных целей, совместных действий с морскими десантами, охраны государственных границ, для участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных районах Мирового океана.

Благодаря специальной архитектуре сплошной надстройки физические поля фрегата минимизированы, что понижает радиолокационную и оптическую заметность.

Водоизмещение фрегата — 5000 тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 м, скорость — до 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — 170−210 человек.

Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 калибра 130 мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр-НКЭ», зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.