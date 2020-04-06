Северодвинск, Архангельская область, , 13:08 — REGNUM Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в Северодвинск для ремонт и частичной модернизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

«В Северодвинске корабль пройдёт плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов на предприятиях судоремонтного комплекса. После этого фрегат проведёт провести испытания в Белом море», — говорится в сообщении.

Напомним, фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» оснащён вертикальными пусковыми установками УКСК 3С14 универсального типа, позволяющими использовать несколько видов ракет, в том числе крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные «Оникс» и «БраМос», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон». На борту фрегатов проекта 22 350 размещаются пусковые установки для 16 ракет, 130-мм артиллерийская установка А-192, ракетный комплекс ПВО «Редут», противолодочный комплекс вооружения «Пакет-НК», а также палубный противолодочный вертолет Ка-27.