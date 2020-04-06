Париж, , 10:44 — REGNUM Французская компания Renault планирует осенью 2020 года представить собственный электрический кроссовер. Об этом сообщает издание Car.ru.

Пока не сообщается как назовут новый электрокроссовер Renault, однако известно, что заводской индекс транспортного средства — BCB. Авто будут собирать на заводе Renault во французском городе Дуэ.

Отмечается, что новинка будет немного крупней модели Zoe, но меньше Captur сегмента В-SUV. Автопроизводители снабдят машину несколькими типами аккумуляторных батарей, которые позволят самым дорогим модификациям на одном заряде преодолевать от 550 до 600 км.

Напомним, в конце марта 2020 года стало известно, что компания Mitsubishi с целью укрепления альянса Renault-Nissan-Mitsubishiп намерена приобрести 10% акций французского автопроизводителя Renault. Детали сделки будут обнародованы в мае 2020 года.

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