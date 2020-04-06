Пекин, , 08:38 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan и автопроизводитель Dongfeng из КНР оснастят кроссоверы Qashqai и X-Trail инновационным турбированным мотором HR13DDT от Mercedes. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Агрегаты для кроссоверов будут производиться на совместном предприятии Nissan и Dongfeng в Китае.

X-Trail и Qashqai будут выпускаться с инновационным турбодвигателем только для китайского авторынка. Производительность этого агрегата равна 156 «лошадей», а рабочий объём мотора — 1,3 л. Мотор сочетается с 6-скоростной механической трансмиссией или 7-скоростным «роботом».

Двигатель HR13DDT разработан альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi и Daimler. Им также оснащены автомобили Mercedes-Benz A-Class, B-Class, SUV Mercedes-Benz GLA и Mercedes-Benz GLB.

Напомним, японская компания Nissan и китайский автопроизводитель Dongfeng приступили к производству автомобиля Venucia Star (Xing), который создан на модульной платформе VSA. У дилеров модель должна появиться в конце апреля 2020 года.

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