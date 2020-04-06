Ереван, , 08:08 — REGNUM Мобильное приложение COVID-19 Armenia для предварительного тестирования на заражение новым коронавирусом разработали армянские программисты, сообщил вице-премьер республики Тигран Авинян 5 апреля в рамках презентации программы на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что приложение позволяет оценить состояние здоровья и дать рекомендации пользователю после ответов на несколько вопросов. С теми, кто оказался в группе риска, свяжутся специалисты-эпидемилоги для определения уровня опасности, с которой столкнулся человек.

Авинян отметил, что прохождение теста включает 23 вопроса и занимает от семи до восьми минут. Важными являются пункты о сердечно-сосудистых и иммунных заболеваниях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта стало известно, что власти Сингапура начли рекомендовать своим гражданам установить специальное мобильное приложение для сдерживания коронавируса, которое отслеживает и сохраняет информацию о всех, кто контактировал с ее пользователем.

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