Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Корпорация Boeing объявила паузу в лётных испытаниях прототипа перспективного палубного беспилотника-топливозаправщика MQ-25A Stingray для монтирования заправочного оборудования, сообщает 5 апреля портал Flightglobal.

На данный момент MQ-25A Stingray успел налетать около 30 часов, а всего на его испытания в воздухе разработчики намерены потратить не менее 18 месяцев.

Первый полет MQ-25A состоялся в сентябре 2019 года. Он создавался в рамках проекта беспилотного стелс-бомбардировщика, который затем перепрофилировали на беспилотный топливозаправщик, отказавшись от «невидимости» и отсеков для вооружения.

По итогам разработки ВМС США планируют приобрети не менее 72 единиц беспилотных топливозаправщиков MQ-25A Stingray.

Пентагон рассчитывает, что в 2024 году новые воздушные аппараты будут введены в эксплуатацию.

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