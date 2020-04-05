Милан, Италия, , 23:48 — REGNUM Больница Чирколо-ди-Варезе на севере Италии получила шесть роботов для ухода за больными пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции, которые помогают медицинскому персоналу снизить риск прямого контакта с пациентами. Об этот сообщает TechXplore.

Отмечается, что роботы проверяют жизненные показатели пациентов у тяжелобольных пациентов с COVID-19. Они оснащены экраном и различными датчиками. Использование роботов позволяет врачам не входить в отделения интенсивной терапии и отслеживать показатели жизнедеятельности пациентов на экранах компьютеров в отдельных комнатах.

Журналисты издания подчеркивают, что использование новой техники особенно актуально в Италии, поскольку с начала вспышки эпидемии в феврале этого года, по меньшей мере, 70 медицинских работников заразились и умерли от коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Таиланде приступили к опытному тестированию роботов, предназначенных для совершения обходов и уборки палат, где находятся больные пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.

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