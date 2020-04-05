Вашингтон, , 23:03 — REGNUM ВМС США передана новая атомная подводная лодка SSN 971 Delaware, сообщает 5 апреля пресс-служба Пентагона.

Восемнадцатая по счёту субмарина с ракетно-торпедным вооружением класса Virginia принята военными без проведения торжественной церемонии из-за пандемии коронавируса и режима ограничений на проведение массовых общественных мероприятий.

Тем не менее, SSN 971 Delaware с 4 апреля официально зачислена в боевой состав ВМС.

Субмарина строилась с 30 апреля 2016 года. Ходовые испытания завершила 31 августа 2019 года.

Атомная подлодка 115-метровой длины и водоизмещением 7 800 тонн способна погружаться на глубину до 240 метров, вооружена торпедами Mk.48 ADCAP и крылатыми ракетами Tomahawk.

Субмарины этого класса должны заменить подводные лодки класса «Лос-Анджелес» и предназначены для решения широкого спектра боевых и разведывательных задач как в прибрежных районах, так и в океане.

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