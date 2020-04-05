Москва, , 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.

В частности, атомная субмарина «Казань» стала заметно короче головного корабля серии, а также претерпела ряд внутренних изменений. Все следующие подлодки этой серии будут построены уже по её образцу.

На ПЛАРК «Казань» установлена усовершенствованная гидроакустическая аппаратура и новая элементная база, за счёт чего корабелы получили возможность «ужать» субмарину в размерах.

Стоит напомнить, что эти конструктивные изменения были внесены по результатам эксплуатации головного корабля серии 885 «Ясень» — ПЛАРК «Северодвинск».

Новая атомная субмарина вооружена крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными ракетами «Оникс». Конструкция её пусковых установок позволит вооружать подлодку и гиперзвуковыми ракетами «Циркон», проходящими сейчас испытания на российском флоте.

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