Москва, 5 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Экипаж атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Северодвинск», возглавляемый капитаном 1-го ранга Александром Гладковым в ходе выполнения ракетных стрельб установил рекорд Вооружённых сил России, сообщает 5 апреля пресс-служба Северного флота.
Атомный подводный крейсер поразил крылатой ракетой «Калибр» наземную цель на полигоне «Чижа» в Архангельской области. Рекорд зафиксирован в Книге достижений ВС РФ.
Кроме того, экипаж АПЛ «Северодвинск» впервые выполнил специальную задачу подо льдами Северного Ледовитого океана.
Детали и подробности рекордного достижения не раскрываются.
Как сообщало ИА REGNUM, атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» является первым подводным кораблем четвёртого поколения российских атомных подводных лодок, несущим на борту ракеты «Калибр» и «Оникс». Субмарина включена в состав Северного флота в 2014 году.
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