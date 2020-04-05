Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Американская компания Northrop Grumman рассчитывает провести первый запуск разрабатываемой ракеты-носителя OmegA весной 2021 года, сообщил вице-президента по двигательным системам Northrop Grumman Чарли Прекурт порталу NASASpaceflight.

Представитель Northrop Grumman рассказал, что специалисты компании продолжают работу над новой ракетой, несмотря на карантинные мероприятия в связи со вспышкой коронавируса. Он объяснил, что создание этой ракеты-носителя является необходимым с точки зрения национальной безопасности США, поэтому компания не приостановила работы по её разработки.

«Мы всё ещё нацелены на запуск весной 2021 года», — подчеркнул Прекурт.

Разработка ракеты-носителя OmegA частично финансируется ВВС США. С помощью этой ракеты американское военное ведомство рассчитывает отказаться от использования российских ракетных двигателей РД-180.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года компания Northrop Grumman испытала двигатели второй ступени ракеты-носителя OmegA.

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