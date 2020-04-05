Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Компания Microsoft представила новую функцию приложения Skype, позволяющую подключаться к групповым звонкам без создания учётной записи. Об этом сообщается в блоге технической поддержки Skype.

Новая функция приложения для аудио и видеосвязи от Microsoft получила название Meet Now. При использовании этой функции в браузерной версии приложения пользователи могут создавать коллективные звонки без использования учётной записи. Другие участники звонка могут подключиться к беседе через специальную ссылку, которую может получить создатель чата.

«Meet Now в Skype идеально подойдёт для ваших телефонных конференций, вебинаров или рабочих собеседований», — отметили в Microsoft.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Facebook выпустила приложение для видеосвязи Messenger в версии для персональных компьютеров.

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