Циолковский, Амурская область, , 14:15 — REGNUM Специалисты, возвращающиеся на строительные объекты космодрома «Восточный», проходят карантин из-за вспышки коронавируса, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 5 апреля на своей странице в Twitter.

Рогозин рассказал, что работа по строительству второй очереди космодрома «Восточный» активизируется после отступления зимних морозов. Он отметил, что все пребывающие на космодром специалисты приступают к работам только после прохождения карантина.

Глава Роскосмоса добавил, что в настоящее время на строительных объектах «Восточного» задействовано около полутора тысяч рабочих и специалистов, а к лету их количество вырастет до нескольких тысяч.

Напомним, в рамках строительства второй очереди на космодроме «Восточный» будет создан стартовый комплекс для запуска ракет-носителей семейства «Ангара». Планируется, что строительные работы будут завершены в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о возможном переносе первого запуска ракеты-носителя «АнгараА5» с космодрома «Восточный» на августа на сентябрь 2023 года.