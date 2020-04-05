Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Технологии изготовления поддельных видео с реальными личностями уже являются широкодоступными и будут становиться ещё правдоподобнее и дешевле в изготовлении в будущем, рассказал автор YouTube-канала Two Minute Papers Кароли Жолнай-Фехер.

Жолнай-Фехер опубликовал на своём YouTube-канале ролик, в котором предупредил об опасности широкого распространения поддельных видео. Он объяснил, что метод синтеза поддельных видео с реальными людьми, называемый Deepfake, уже является достаточно простым в освоении.

Блогер подтвердил свои слова наглядной демонстрацией. Он показал правдоподобные анимации действующих политиков — президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые повторяли его слова и мимику.

«Любой может изготовить Deepfake-видео в наши дни», — подчеркнул блогер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года американские технологические компании, включая компании Facebook, WITNESS и Microsoft, создали коалицию для координации действий в решении проблемы поддельных видео Deepfake.