Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Американская компания Tesla тестирует функцию автоматического распознавания дорожных знаков и сигналов светофоров на своих электромобилях, сообщает Motor Trend.

Новая функция системы поддержки водителей Tesla позволит электромобилям автоматически реагировать на дорожные знаки и сигналы светофоров. Например, автомобиль сможет в автоматическом режиме останавливаться перед светофором с красным сигналом или регулировать скорость движения в соответствии с дорожными знаками.

Для распознавания дорожных знаков и сигналов светофоров используются бортовые видеокамеры, а также данные с GPS-датчиков и электронных карт. В настоящее время новая функция проходит стадию бета-тестирования, в испытаниях участвует небольшая часть владельцев электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Сенатор США от штата Массачусетс Эдвард Марки призвал компанию Tesla изменить название функции поддержки водителей «Автопилот». Он объяснил, что такое название может вводить владельцев электромобилей в заблуждение, тогда как активация этой функции не делает автомобиль автономным.

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