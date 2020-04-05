Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Американская компания Apple выплатила вознаграждение в размере $75 тысяч эксперту по кибербезопасности Райану Пикрену, выявившему несколько уязвимостей в операционных системах iOS и MacOS. Об этом сообщает HotHardware.

Райан Пикрен обнаружил семь уязвимостей в операционных системах Apple. Часть из выявленных ошибок позволяла злоумышленникам получить несанкционированный доступ к веб-камере на устройстве пользователя. Суть проблемы заключалась в том, что заражённый вредоносной программой сайт, мог пройти верификацию в браузере от Apple Safari и получить доступ к камере пользователей компьютеров с MacOS или мобильных устройств с iOS.

Эксперт отметил, что перед публикацией информации об этой ошибке он предоставил отчёт об этой уязвимости компании Apple. Эта проблема безопасности была устранена в обновлении Safari 13.0.5. Компания Apple выплатила Пикрену $75 тысяч в рамках программы вознаграждения за выявление уязвимостей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Apple перевела в публичный режим программу выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей в продуктах компании. До этого выплаты за обнаруженные уязвимости выплачивались только приглашённым специалистам.

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