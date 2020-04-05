Москва, , 10:17 — REGNUM Запуск навигационного спутника «Глонасс-К» с космодрома «Плесецк» перенесён с мая на июнь 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, новый спутник группировки ГЛОНАСС будет доставлен на космодром в мае. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-К» запланирован на 27 июня.

Первоначально ожидалось, что этот спутник будет запущен в феврале 2020 года. Позже стало известно о переносе запуска на май.

Подготавливаемый к запуску спутник «Глонасс-К» является третьим космическим аппаратом этой модели. Первый экспериментальный спутник «Глонасс-К» был запущен в 2011 году, второй — в 2014.

Спутники «Глонасс-К» отличаются от предыдущих аппаратов этой серии большим количеством излучаемых навигационных сигналов. Также у новых спутников увеличен гарантированный срок активного существования. Для спутников «Глонасс-К» этот срок составляет 10 лет, для предыдущих аппаратов серии — «Глонасс-М» — 7 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М». Спутник был успешно выведен на рабочую орбиту.

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