Тунис, , 09:34 — REGNUM Для патрулирования нескольких районов столицы Туниса, были привлечены полицейские роботы. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, робот будет следить за соблюдением жителями карантинных мер, введенных в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Не ясно, сколько именно из созданных в Тунисе полицейских роботов, получивших название PGuards, были развернуты министерством внутренних дел.

Представитель производителя Enova Robotics сказал корреспонденту BBC, что это конфиденциальный вопрос, также отказавшись сообщить стоимость робота. По информации разработчиков, четырехколесный PGuard оснащен тепловизионной камерой и технологией Lidar (обнаружение света и определение дальности), которая работает как радар, но использует свет вместо радиоволн.

Если робот замечает человека, идущего по улице, он подходит к нему и спрашивает, почему они покинули дом. Затем человек должен показать свое удостоверение личности и другие документы на камеру робота, чтобы сотрудники, контролирующие работу робота, могли их проверить, сообщили репортеры.

Как сообщают журналисты, в Тунисе подходит к концу вторая неделя общенационального карантина. По введенным правилам все жители страны должны оставаться в своих домах, но люди могут покидать дома по медицинским показаниям или для покупки предметов первой необходимости.

В североафриканской стране в настоящее время подтвердили 436 случаев заболевания COVID-19, из которых 14 — с летальным исходом.