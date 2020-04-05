Пекин, , 08:39 — REGNUM Самым производительным смартфоном на базе операционной системы Android в марте 2020 года стал Oppo Find X2 Pro, сообщает компания AnTuTu на своей странице в социальной сети Weibo.

Разработчики бенчмарка (теста производительности) AnTuTu представили рейтинг самых мощных смартфонов, вышедших в продажу до 31 марта 2020 года. Лучшие результаты в тестах показали модели Oppo Find X2 Pro (606 389 баллов), Xiaomi Mi 10 Pro 5G (598 572) и Oppo Find X2 (590 253). Пятёрку самых производительных устройств замкнули смартфоны Redmi K30 Pro и Vivo iQoo 3.

Перечисленные выше модели, а также другие смартфоны, вошедшие в первую десятку по производительности, оснащены процессорами Snapdragon 865 от компании Qualcomm и оперативной памятью LPDDR5.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте китайская компания Oppo представила смартфон Find X2. Новая модель смартфона от Oppo получила экран диагональю 6,67 с разрешением 3168×1440 и частотой обновления 120 Гц.