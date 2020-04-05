Москва, , 07:48 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-16» готова к вывозу на стартовую площадку космодрома «Байконур», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Готовность ракеты к запуску оценивалась 4 апреля на заседании государственной комиссии, проводимом в режиме видеоконференции.

«Заслушав доклады о результатах испытаний, принято решение о вывозе 6 апреля», — сообщают в Роскосмосе.

Запуск назначен на 9 апреля. Корабль «Союз МС-16» доставит на Международную космическую станцию космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Кристофера Кэссиди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля экипаж «Союза МС-16» провёл контрольный осмотре пилотируемого корабля в стартовой конфигурации.

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