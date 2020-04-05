Вашингтон, , 07:33 — REGNUM В предстоящем обновлении Windows 10 20H1 компания Microsoft изменит алгоритм работы службы поиска файлов, повысив производительность системы на слабых компьютерах. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на инсайдеров, тестирующих новую версию операционной системы.

Ожидается, что следующее крупное обновление Windows 10 будет выпущено в мае 2020 года. В нём появится ряд изменений, направленных на повышение производительности. В частности, Microsoft улучшит производительность системы при воспроизведении видео, а также изменит алгоритмы работы службы Windows Search.

Для быстрого поиска файлов это служба регулярно проводит индексацию файлов. Использование новых алгоритмов позволит сократить нагрузку на процессор и объём занимаемого дискового пространства. Ещё одним тестируемым изменением является изменение интерфейса подключения Bluetooth-устройств и улучшение текстового редактора Notepad.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7.

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