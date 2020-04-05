Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Компания Apple, вероятно, приобрела компанию Next VR, специализирующуюся на проведении трансляций в виртуальной реальности со спортивных и развлекательных мероприятия. Об этом 5 апреля сообщил портал 9to5Mac.

https://twitter.com/9to5mac/status/1246502939725836288

Издание, ссылаясь на инсайдеров, пишет, что специально для заключения сделки по приобретению Next VR, которая в последние годы испытывала финансовые проблемы, Apple могла открыть специальную «подставную» компанию.

Источники сообщают, что сумма сделки может составить около $100 млн и, несмотря на то, что сделка ещё окончательно не оформлена, сотрудников Next VR проинформировали, что им придётся переехать из города Сан-Диего в, «предположительно», один из районов Купертино (где находится штаб-квартира Apple).

Редакция 9to5Mac отметила, что она обратилась за комментариями по поводу этой информации к Apple и NextVR, однако пока их не получила.

Компания NextVR поддерживает партнёрские отношения с такими организациями, как NBA и Wimbledon, а также с телеканалом Fox Sports. Она предлагает всем желающим попрбовать посмотреть трансляции различных мероприятий в VR-формате, для этого им нужно приобрести VR-гарнитуру для смартфона и скачать соответствующее приложение.

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