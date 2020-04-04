Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Дата возвращения грузового космического корабля Dragon от Международной космической станции перенесена на 7 апреля, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Ранее планировалось, что корабль Dragon вернётся на Землю 6 апреля, причины задержки возвращения корабля не указываются. Планируется, что Dragon приводнится в Тихом океане возле города Лонг-Бич. Разработанный компанией SpaceX корабль доставит в наземные лаборатории около 1800 кг научных грузов и другой полезной нагрузки.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Dragon была запущена с космодрома ВВС США на мысе Канаверал 6 марта. Корабль доставил на МКС научную платформу Европейского космического агентства Bartolomeo, а также установку для экспериментов по 3D-печати биологических материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 9 апреля запланирован запуск к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-16», а на 25 апреля — грузового корабля «Прогресс МС-14».