Москва, , 15:08 — REGNUM Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство РФ разрешить работу всей цепочки во время вспышки коронавируса из-за угрозы дефицита товаров. 4 апреля об этом сообщает РБК со ссылкой на письма президента РАТЭК Александра Онищука.

По данным агентства, глава РАТЭК направил соответствующие письма председателю правительства России Михаилу Мишустину, в Министерство промышленности РФ, а также мэру Москвы Сергею Собянину и губернаторам Московской области и Санкт-Петербурга Андрею Воробьеву и Александру Беглову. В этих обращениях Онищук просит обеспечить функционирование всей цепочки электронной промышленности — от производителей электроники, до поставщиков и сервисных центров.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов подтвердил подлинность этих писем. Он объяснил, что в настоящее время в России остановлены заводы по производству электроники и бытовой техники. Гуськов добавил, что последующий простой цепочки может привести к дефициту электроники.

«Поскольку меры по борьбе с коронавирусом продлены на столь долгий срок, мы считаем, что техника, электроника, ИТ-продукция и светотехника должны быть включены в список товаров первой необходимости», — подчеркнул представитель РАТЭК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно. Исключение сделано для органов власти, предприятий с непрерывным производством, медицинских учреждений и аптек, а также магазинов с товарами первой необходимости.