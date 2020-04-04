Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Компания Mozilla выпустила обновление браузера Firefox, исправляющее уязвимости, которые могут использоваться хакерами для получения доступа к устройствам пользователей. Об этом сообщает ZDNet.

Выпущенное 3 апреля обновление браузера Firefox 74.0.1 исправляет две ошибки CVE-2020−6819 и CVE-2020−6820, которые могут использоваться киберпреступниками. Эти уязвимости позволяют злоумышленниками запускать программный код на устройствах пользователей браузера.

Специалист по кибербезопасности компании JMP Франциско Алонсо отметил быструю работу сотрудников Mozilla и предположил, что такие же ошибки могут быть и в других браузерах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в компании Mozilla объявили, что в июне 2020 года в браузере Firefox будет отключена встроенная поддежрка протокола передачи файлов FTP. В компании объяснили, что этот протокол является устаревшим и ненадёжным с точки зрения безопасности.

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