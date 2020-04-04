Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Американская компания Apple приобрела ирландский стартап Voysis, специализирующейся в разработке технологий для распознавания человеческой речи. Об этом сообщает Bloomberg.

Базирующаяся в Дублине компания Voysis занималась разработками с сфере технологий искусственного интеллекта и человека-машинного взаимодействия с 2012 года. В частности, компания разрабатывала приложения для оформления покупок в интернет-магазинах с помощью голосовых команд.

Предполагается, что разработки Voysis помогут Apple в улучшении голосового помощника Siri. В последние годы технологический гигант поглотил несколько небольших компаний в сфере искусственного интеллекта, включая Turi, Xnor. ai и Laserlike.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года специалисты компании Loup Ventures сравнили точность работы голосовых помощников от компаний Amazon, Apple, Microsoft и Google. Лучшие результаты показал Google Assitent, второе место занял помощник Siri от Apple.