Ухань, Китай, , 13:46 — REGNUM Китайские специалисты готовят к запуску спутник связи, названный в честь города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую корпорации. космической науки и промышленности (CASIC).

Специалисты CASIC готовятся к началу развёртывания спутниковой группировки Xingyun Engineering, которая будет использоваться в рамках проекта интернета вещей. На апрель запланированы запуски первых двух спутников, а общее количество аппаратов в составе группировки будет доведено до 80.

Один из подготавливаемых к запуску спутников назван в честь места своей разработки — города Ухань. Отмечается, что специалисты успешно завершили подготовку этого спутника, несмотря на вспышку коронавируса.

Апрельские запуски спутников проекта Xingyun Engineering будут проводиться с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая. Для вывода спутников на орбиту будет использоваться ракета-носитель «Куайчжоу-1А», также разработанная в Ухане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 24 марта с китайского космодрома «Сичан» успешно стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2-Си», выведшая на околоземную орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-30».

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