Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Общее количество предварительных заявок на пикап с электрическим двигателем Tesla Cybertruck превысило 622 тысячи к началу апреля, сообщает Motorlegend.

Три четверти всех предварительных заказов, то есть почти 400 тысяч, сделали жители США. 54 тысячи электромобилей заказали жители Канады, ещё 16 тысяч — граждане Австралии. 7 тысяч заявок оформили граждане Великобритании, по 5 тысяч заказов сделали жители Германии, Норвегии и Швеции.

Издание отмечает, что компания Telsa запрашивает только $100 для оформления предварительного заказа, поэтому реальное количество покупок электрических пикапов может оказаться значительно меньше.

Tesla представила электропикап из высокопрочной нержавеющей стали Cybertruck в ноябре 2019 года. Ожидается, что электромобиль поступит в продажу в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года основатель компании Tesla Илон Маск рассказал, что для изготовления корпусов пикапов Cybertruck будет использоваться сплав, разработанный компанией SpaceX для космических кораблей.

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