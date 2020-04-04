Иерусалим, , 12:46 — REGNUM Конкурс школьных стартапов в Израиле завершился победой команды, которая разработала датчик против пьяного вождения, сообщает израильское издание Newsru.

Команды из 750 школ и общим числом 7500 человек приняли участие в национальном молодежном чемпионате министерства просвещения по перспективным техническим стартапам. Датчик, который принес первое место команде из города Рамат а-Шарон, подсчитывает уровень алкоголя в крови водителя и, в случае высоких показателей, не позволяет завести двигатель.

Серебряным призером конкурса стали ученики школы из г. Савьона, которые разработали стельку, способную помочь человеку сконцентрироваться: эту задачи «умная» стелька решает, делая рефлексологический массаж ступней. Тройку победитель замкнули школьники из Лода с приложением, помогающим детям-аутистам распознавать выражения лиц и эмоции.

В Израиле принимаются меры, ограничивающие распространение коронавирусной инфекции, поэтому на сей раз финал конкурса проводился онлайн.