Москва, 4 апреля 2020, 11:48 — REGNUM Специалисты «Роскосмоса» проверили солнечные батареи системы бортового электропитания корабля «Прогресс МС-14» перед запуском с космодрома «Байконур», сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Операция «контрольной засветки» показала полную исправность солнечных батарей грузового космического корабля. Также в рамках подготовки к запуску специалисты проверили гидромагистраль системы водообеспечения на герметичность и провели дезинфекцию грузового оттеска космического корабля.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-14» назначен на 25 апреля. Грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию оборудование для научных экспериментов, запас топлива и средства обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, также на космодроме «Байконур» идёт подготовка к запуску пилотируемого космического корабля «Союз МС-16». Планируется, что корабль с космонавтами Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и астронавтом Кристофером Кэссиди стартует к МКС 9 апреля.