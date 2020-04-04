Токио, , 10:36 — REGNUM Количество информации, передаваемой через сеть интернет в Японии, выросло на 40% в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Объём интернет-трафика в Японии начал расти после вспышки коронавируса. Для предотвращения распространения инфекции многие компании перевели часть сотрудников на удалённый режим работы. Также в Японии были продлены школьные каникулы, которые должны были завершиться в начале апреля.

В крупнейшей телекоммуникационной компании Японии NTT Communications сообщили, что с начала февраля по конец марта объём передаваемых через интернет данных вырос на 40% в будние дни. Эксперты предупреждают, что дальнейший рост нагрузки на сеть может привести к сбоям в работе операторов связи.

Издание отмечает, что с подобными проблемами столкнулась не только Япония, но и другие страны. По данным компании Akamai Technologies, глобальный объём трафика вырос вдвое в первом квартале 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ порекомендовало крупным интернет-сервисам ограничить качество передаваемого видео в связи с выросшей нагрузкой на телекоммуникационные сети.