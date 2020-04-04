Москва, , 09:37 — REGNUM В период с начала 2010 по конец 2019 года жители России купили 225 млн смартфонов, сообщает пресс-служба компании «Связной».

Специалисты компании «Связной» проанализировали рынок смартфонов в России за последние 10 лет. Эксперты установили, что за это время в России было куплено 225 млн смартфонов общей стоимостью 2,8 трлн рублей.

В 2010 году средняя цена на смартфоны, покупаемые в России, составляла 12,5 тысяч рублей. К концу 2019 года средняя цена выросла на 31% до 16,9 тысяч рублей. За эти годы самыми популярными смартфонами в России становились устройства от Nokia, Samsung, Alcatel, ZTE, Apple и Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков заявил, что во втором квартале 2020 года цены на смартфоны в России могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара.

Читайте ранее в этом сюжете: В России ожидают роста цен на смартфоны