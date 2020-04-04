Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Новая модель смартфона от компании Apple получит название iPhone SE 2020 и будет представлена в апреле, сообщает портал 9to5mac со ссылкой на свои источники.

По данным портала, специализирующегося на продуктах Apple, новый смартфон начального уровня от компании из Купртино будет называться iPhone SE, как и модель 2016 года. Сообщается, что внешне новый iPhone SE будет похож на модель iPhone 8.

Смартфон будет оснащён процессором Apple A13, такой же чип используется в моделях iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Plus. Новое устройство будет поставляться в вариантах с тремя уровнями объёма накопителя — 64, 128 и 256 ГБ.

Отмечается, что модель iPhone SE в версии 2020 года будет представлена в апреле, однако конкретный день релиза неизвестен. Стоимость устройства также пока не разглашается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте эксперты Bank of America Эллиот Лан и Уамси Мохана рассказали, что в 2020 году компания Apple может задержать релиз новых моделей смартфонов из-за вспышки коронавируса.