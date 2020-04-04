Москва, , 08:54 — REGNUM Специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН завершили испытания технологических образцов гамма‑ и нейтронного спектрометра для орбитального космического аппарата «Луна-26», сообщил ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.

Митрофанов рассказал, что после завершения испытаний технологических прототипов специалисты ИКИ РАН приступили к созданию лётных образцов. Учёный отметил, что точные сроки создания первого лётного образца пока не установлены.

Разрабатываемый спектрометр установят на космическом аппарате «Луна-26», который будет выведен на орбиту вокруг Луны. Этот прибор позволит получить научные данные, которые помогут построить полную физическую модель формирования поверхности спутника Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о развёртывании работ по созданию орбитальных и посадочных аппартов проектов «Луна-25» и «Луна-26».

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