Москва, , 08:29 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ направило крупным интернет-сервисам рекомендации по ограничению качества передаваемого видео в связи с возросшей нагрузкой на телекоммуникационные сети. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи России.

В разосланном письме интернет-площадкам предлагается ограничить максимальное качество воспроизводимого видео разрешением 720p для мобильных приложений и 1080p для веб-браузеров. Эти меры помогут снизить нагрузку на телекоммуникационные сети и не допустить снижения качества оказания услуг связи. О принятых мерах интернет-сервисы должны будут проинформировать Минкомсвязи РФ до 15 апреля.

Пандемия коронавирусной инфекции и соответствующие карантинные мероприятия привели к резкому росту интернет-трафика во всём мире. Для предотвращения сбоев в работе сетей связи правительства многих стран порекомендовали видеостриминговым сервисам снизить качество передаваемого видео. С конца марта подобные ограничения на качество транслируемого видео в странах Евросоюза ввели сервисы YouTube, Amazon Prime и Netflix.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта в компании Walt Disney объявили о переносе даты запуска видеостримингового сервиса во Франции. Планировалось, что сервис Disney+ будет запущен во Франции 24 марта, однако правительство попросило задержать запуск сервиса из-за возможных сбоев в работе интернет-провайдеров.

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